Ринат Дулмаганов: Развитие культуры заметно меняет людей в Башкирии.

— Помню все, наверное, не то чтобы горжусь. Это и мелеузовские новогодние вечера в техникуме, когда делали постановку по русским народным сказкам, и мне в последний момент пришлось заменить главное действующее лицо Бабу Ягу. И проект в кинотеатре «Космос» с инсценировкой о жизни в блокадном Ленинграде. А потом — фестивали «Ночь музыки в Санкт-Петербурге», когда за день, вечер и ночь более одновременно происходило 100 событий. Первые выступления в Петербурге группы «Тату», когда уговаривал клубы, с которыми сотрудничал тогда как промоутер, пригласить этих музыкантов в 2001 году. Благотворительные программы к Международному дню театра «Поют драматические артисты» при участии Кирилла Лаврова, Светланы Крючковой, Михаила Боярского, Юрия Стоянова в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Станислава Горковенко в БКЗ «Октябрьский» (2002). Общедоступные концерты в торговых центрах к 300-летию Петербурга с участием Александра Розенбаума, Рената Ибрагимова, Валерия Сюткина, звёзд оперы Мариинского театра, Олега Митяева. Ретро-бал с Людмилой Гурченко и шоу группой «Доктор Ватсон» и ДЛТ. И последние социально-просветительские проекты, которым тоже больше 10 лет, — «Музыка жизни для особых детей» и «Звезды русского балета» с репертуаром из Русских сезонов Дягилева в Вашингтонской национальной галерее с участием народного артиста России, хореографа, многолетнего руководителя балетной труппы Мариинского театра Олега Виноградова, премьеров и прим Мариинского и Большого театра. Из последних — это AR-спектакль о Матильде Кшесинской и AR-инсталляция, посвящённая художественному руководителю и главному дирижёру Евгению Мравинскому, который 50 лет возглавлял Петербургскую филармонию. Ежегодная междисциплинарная, нынче с международным участием научно-практическая конференция «Дягилев. Искусство продюсирования вчера, сегодня, завтра», которая зародилась в Академии Вагановой, и так далее и так далее, всё перечислить невозможно.