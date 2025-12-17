Ринат Дулмаганов: Развитие культуры заметно меняет людей в Башкирии.

Ринат Дулмаганов — генеральный продюсер Санкт-Петербургского регионального общественного фонда развития исполнительских искусств, доцент кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, член Международного союза музыкальных деятелей, заслуженный деятель искусств Башкортостана. Организовал за свою жизнь сотни культурных событий, стоял во главе многих проектов, связанных с искусством. Журналист «Башинформа» побеседовала с нашим известным земляком.
— Ринат Рафисович, вы впервые в этом году присутствовали на заседании Совета по вопросам развития культуры и искусства при Главе РБ. Чего вам бы хотелось с учетом вашего профессионального и жизненного опыта добавить в культурную жизнь Уфы и Башкортостана?
— Развитие культуры заметно меняет людей. Я часто приезжаю сюда и вижу: жители Башкортостана стали другими. Культура — это, как сказал классик, всего лишь тоненькая яблочная кожура над хаосом. Такая хрупкая оболочка, и тем ценнее труд каждого, кто её бережёт и приумножает. Глава Башкирии часто говорит, что культура — это внутренняя политика. Республике очень повезло, что Радий Фаритович занимается этой внутренней политикой столь основательно. Благодаря этому наш регион знают во многих уголках Родины и мира. И я очень горжусь, когда слышу, что солист, выступающий на крупнейших мировых сценах, — воспитанник Башкортостана, что художник, представляющий новое направление или коллектив — из Башкирии. И сердце наполняется теплом и трепетом. Сразу вспоминается моя малая родина, которой я горжусь вместе с вами.
Хочется пожелать, чтобы эта хрупкая кожура крепчала и ширилась. Чтобы наша общая работа была не только по сбережению, но и по смелому приращению. Вижу, как в республике заложен мощный фундамент: открываются новые клубы в сёлах, где, как верно заметил Глава, налаживается жизнь, строятся школы искусств, республика готовится принять Всероссийскую детскую фольклориаду. Это сильная основа.
Мне, как человеку, который через практику продюсирования смотрит на культуру, хотелось бы добавить к этому фундаменту три конкретных вектора развития для Уфы и Башкортостана. Во-первых, это «мостик» для талантов. Чтобы воспитанник, скажем, Детской школы искусств в Мелеузовском районе или выпускник новой креативной школы в Уфе не терялся после выпуска. Нужна системная связка: местная школа — столичный вуз — сцена или проект в республике. Чтобы путь от учебного класса до главной роли или собственной выставки был ясным и поддерживаемым. Мы в Петербурге видим, как важен такой лифт.
Во-вторых, это энергия креативных индустрий. Очень радует, что в республике уже есть свой День креативных индустрий, фонд и премия «Создатели». Это та самая точка, где традиция встречается с современным digital-миром. Хотелось бы видеть ещё больше проектов на стыке: где кураист записывает трек с электронным музыкантом, где орнамент становится основой для дизайна мобильного приложения или компьютерной игры. Башкирский культурный код — это неисчерпаемый ресурс для творчества XXI века, и его смелое прочтение привлечёт в республику молодёжь, инвестиции и новые смыслы.
И в-третьих, это завершение ключевых инфраструктурных проектов. Как продюсер я знаю, что даже гениальная идея упирается в стены и свет. Сердце радуется, что наконец-то сдвинулась с мёртвой точки реконструкция Уфимского цирка. Пусть же эта работа идёт без задержек! Открытие таких знаковых площадок, как обновлённый ТЮЗ в здании «Победы», или в будущем Русский драматический театр, создаст новые точки притяжения не только для зрителей, но и для творческих команд со всей страны.
Иными словами, желаю республике и дальше делать то, что уже даёт блестящие результаты — как семь «Золотых масок» в этом году — но делать это с ещё большим упором на будущее: на технологичность, на молодых создателей и на безупречные условия для их работы. Чтобы через несколько лет мы с ещё большей гордостью говорили: «Этот талант — из Башкортостана, и ему было куда вернуться, чтобы творить здесь. Алға, Башҡортостан!».
— Остаются ли ваши связи с республикой такими же крепкими и сегодня?
— Связь с республикой для меня всегда была и остаётся практическим делом. В 2011 году при содействии Министерства культуры РБ, возглавляемого тогда Аскаром Амировичем Абдразаковым, мы организовывали в Уфе большие гастроли Большого драматического театра имени Товстоногова с Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили, Светланой Крючковой. Кстати, мой хороший давний товарищ Ильдар Амирович Абдразаков, которого я поздравляю с высокой наградой народного артиста России, является одним из учредителей нашего Общественного фонда развития исполнительских искусств с его основания в 2012 году. Организовывали в Башкирии гастроли прославленного Хора Московского Сретенского монастыря и другие проекты.
Я часто бываю в Башкирии — здесь живут мои родители. Приезжаю на фестиваль «Романтика осени» на Советской площади и на программы Государственного академического симфонического оркестра. Например, не так давно в Уфе состоялся уникальный концерт: на виолончели солировал народный артист России Сергей Ролдугин, а дирижировал народный артист России Александр Сладковский. Я очень долго могу говорить о Башкортостане, о Башкирии, как мы чаще говорили в моей юности. У меня здесь была очень насыщенная событиями и, главное, хорошими людьми, жизнь.
— Какие места в Башкортостане любите? Какие из них стали знаковыми для вас?
— Башкортостан — это конечно, красота природы. Горы, реки мелеузовские, Нугушское водохранилище. Рыбалка, звездопад в августе и всё, что связано с детскими воспоминаниями… Что касается Уфы — так получилось, что в здании на той самой Советской площади, где неделю назад Глава республики Радий Фаритович Хабиров вручил мне высшую для меня награду, почти 40 лет назад я получил свою путёвку в жизнь. Легендарный министр культуры Салават Хурматович Аминев распорядился дать мне рекомендательное письмо в Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской. Как оказалось, мой первый творческий вуз. Власти Мелеуза и администрация техникума, который я там окончил, написали рекомендации и характеристики.
— Там и начинался ваш творческий путь?
— Да, мой творческий путь начался в городе Мелеузе. Мне было шесть лет, когда я начал заниматься в ансамбле народного танца школы № 8. Руководила им заслуженный работник культуры БАССР, почётный гражданин Мелеуза Лидия Александровна Ярославцева — мой первый учитель на сцене, да и в человеческих отношениях в коллективе. Позже я стал солистом музыкального ансамбля, участвовал в агитбригадах, музыкально-театральных постановках, вёл городские торжественные мероприятия, выступал диктором парадов 9 мая и демонстраций 1 мая на городской площади… Никогда не забуду школьные годы и тех учителей — творцов на сцене, которые меня окружали. Борис Петрович Ярославцев — хормейстер и бессменный партнёр в жизни и творчестве Лидии Александровны. Юрий Александрович Пищаев — человек с феноменальным обаянием и харизмой не только на сцене с баяном, но и в жизни.
Тогда я был погружен, как тогда говорили, в общественную работу — а теперь это, можно сказать, называется продюсированием. Уже в 14 лет я создал и стал художественным руководителем Молодёжного театра эстрадных миниатюр при отделе культуры. По предложению профкома организовал агитбригаду техникума, и мы неоднократно становились лауреатами городских и республиканских смотров. В 16 лет я создал Коллектив художественного чтения при Районном доме культуры, и его бессменный директор, очень дальновидный руководитель Зайнаб Ахмадеевна Зайнеева оформила запись в мою трудовую книжку.
В 17 лет вместе со старшими товарищами из Горкома комсомола мы создали одно из первых в СССР хозрасчётных объединений молодёжных творческих коллективов при Городском молодёжном центре ГК ВЛКСМ. Я вел торжественно-траурные церемонии перезахоронения останков воинов-интернационалистов Мелеузовского района, не вернувшихся с полей сражений в Афганистане. Общались с воинами-афганцами, их немало было в городе. Помню, на сцене единственного тогда кинотеатра «Космос» ставил мультимедийную, как сейчас бы сказали, инсценировку о блокадном Ленинграде, не предполагая, что буду потом связан с этим великим городом.
В местной газете «Путь Октября» писали о проектах с моим участием. И у меня там был первый опыт написания материалов, поднимавших проблемы в сфере культуры того переходного времени. Ранние проекты в Мелеузе, будь то возрождение КВНовского движения, организация коллективов или корпоративных мероприятий для местных предприятий, заложили основу для многих современных молодёжных инициатив.
— Расскажите о своей семье. Интересовались ли вы своей родословной?
— Я рос в семье, где родители очень любили нас с сестрой, и до сих пор их любовь — это главная для нас поддержка. Творческих работников не было, хотя в детстве старшая сестра занималась на фортепиано в музыкальной школе, и, конечно, я помогал ей репетировать. Папа инженер, окончил строительный техникум в Стерлитамаке. Он много фотографировал, вёл фотокружок в нашей школе. Мама почти 10 лет была главной медсестрой центральной районной больницы. Помню, как мы ходили на уборку только что построенного корпуса больницы, чтобы помочь ему скорее открыться. И мне довелось видеть, как моя мама не просто участвовала, а организовывала эту работу, как прораб. Тогда все помогали, и это было общее дело! Видимо, от этого тоже во мне есть какая-то организаторская, продюсерская жилка. Сейчас папе 85 лет, маме 83.
Родословной, конечно, интересовался, знаю до прапрадедушек. Кадырмаев Калимулла и Зуляйха по линии мамы жили в деревне Абсалям. Дедушка и его брат с папиной стороны погибли в первые месяцы войны в 1941 году, про них знаем меньше. Через интернет мы узнали про Дулмагановых, которые проживали в Ижевске. Мы ездили туда с папой и ненейкой и от стариков-соседей узнали, что мой картатай Дульмаган был плотником.
А по другой маминой линии мои предки — Хакимовы из Стерлитамакского района. 114 километр, разъезд — каждое летo мы проводили там. Дед был путевой обходчик. Его ранило в первые месяцы войны, и на лечение его вернули в тыл. Занимался железнодорожными путями, работал мостовым, обходчиком, потом лесником. По маминой линии прадедушка с одной стороны был муллой. Был сослан во времена сталинских репрессий, но вернулся через два года. Прадедушка был достаточно зажиточным крестьянином, имел несколько мельниц. Когда пришло раскулачивание, местные жители упросили его и не выселять и оставили одну мельницу. Он молол муку своим односельчанам просто так, поэтому за него заступились местные жители. Мама рассказывала, что когда картатай бывал в Уфе, он останавливался у Хакимовской мечети и говорил, что это наша мечеть. Мама рассказывала, что библиотека в избе в Толбазах — это был дом, где жили наши раскулаченные предки. Такая вот не очень радостная родословная с точки зрения того, что Время проехалось по нашей семье так же, как и по многим семьям страны.
— Какими своими проектами вы гордитесь?
— Помню все, наверное, не то чтобы горжусь. Это и мелеузовские новогодние вечера в техникуме, когда делали постановку по русским народным сказкам, и мне в последний момент пришлось заменить главное действующее лицо Бабу Ягу. И проект в кинотеатре «Космос» с инсценировкой о жизни в блокадном Ленинграде. А потом — фестивали «Ночь музыки в Санкт-Петербурге», когда за день, вечер и ночь более одновременно происходило 100 событий. Первые выступления в Петербурге группы «Тату», когда уговаривал клубы, с которыми сотрудничал тогда как промоутер, пригласить этих музыкантов в 2001 году. Благотворительные программы к Международному дню театра «Поют драматические артисты» при участии Кирилла Лаврова, Светланы Крючковой, Михаила Боярского, Юрия Стоянова в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Станислава Горковенко в БКЗ «Октябрьский» (2002). Общедоступные концерты в торговых центрах к 300-летию Петербурга с участием Александра Розенбаума, Рената Ибрагимова, Валерия Сюткина, звёзд оперы Мариинского театра, Олега Митяева. Ретро-бал с Людмилой Гурченко и шоу группой «Доктор Ватсон» и ДЛТ. И последние социально-просветительские проекты, которым тоже больше 10 лет, — «Музыка жизни для особых детей» и «Звезды русского балета» с репертуаром из Русских сезонов Дягилева в Вашингтонской национальной галерее с участием народного артиста России, хореографа, многолетнего руководителя балетной труппы Мариинского театра Олега Виноградова, премьеров и прим Мариинского и Большого театра. Из последних — это AR-спектакль о Матильде Кшесинской и AR-инсталляция, посвящённая художественному руководителю и главному дирижёру Евгению Мравинскому, который 50 лет возглавлял Петербургскую филармонию. Ежегодная междисциплинарная, нынче с международным участием научно-практическая конференция «Дягилев. Искусство продюсирования вчера, сегодня, завтра», которая зародилась в Академии Вагановой, и так далее и так далее, всё перечислить невозможно.
— Помимо продюсерской вы занимаетесь еще и педагогической деятельностью. Как вам поколение зумеров, есть ли надежда найти в их лице преемников?
— Они не просто лучше или хуже — они другие, и в этом вся суть. Мы, люди моего поколения, росли с идеей служения делу. Учились выстраивать лифт с нуля, без цифровых технологий и без готовых шаблонов, мы ориентировались на старших и их истории успеха, но шли своим путём. Сегодняшние 20-летние рождены в мире, где шаблонов слишком много, а вот смыслов и ориентиров нехватка. Поэтому они не ищут готовых путей. Они их создают мгновенно, кликая по экрану, соединяя несоединимое.
Есть ли в них преемники? Преемники — нет. Это неверное слово. Преемник — это тот, кто продолжает линию. А они — авторы ее нового издания. Соратники, соавторы, а иногда и провокаторы — да. И это, к счастью, неизбежно! Они не спрашивают разрешения на эксперимент. Они его запускают — соединяя башкирский курай и электронную музыку, архивную запись романса и нейросеть, которая может её аранжировать. И в этом их главная сила, которой нам, с нашим уважением к иерархии и правилам, иногда так не хватает. Я вижу это по студентам. Они могут за пять минут создать презентацию, на которую у нас ушла бы неделя. Но главный вопрос, который задаю: «А зачем? Какой диалог ты хочешь начать с миром? Какую боль хочешь унять или какую радость принести?». Вот здесь начинается самое интересное. Когда они находят на это ответ — а они находят, потому что искренни до боли. Тогда и рождаются те самые проекты, за которыми будущее.
Поэтому не просто «надежда есть». Лучшие — уже находятся. Они уже в нашей мастерской, они уже работают над AR-инсталляциями для наших выставок, они продвигают культурные проекты в медиа, о которых мы с вами даже не слышали. Они — те самые «цифровые аборигены», которые интуитивно чувствуют, как превратить культурный код в актуальное высказывание.
Я смотрю на них не с отеческим снисхождением, а с профессиональным интересом и, честно, с трепетом. Потому что они берут наше наследие — то самое, которое мы берегли как «тонкую яблочную кожуру» — и встраивают его в гаджеты, в виртуальные пространства, в новый контекст. Они не столько хранители, сколько переводчики смыслов, авторы точного и смелого перевода. С оптимизмом и верой смотрю в будущее. Не потому, что оно неизбежно, а потому, что в нём уже есть лица, голоса и дерзкие идеи тех, кто однажды обязательно скажет о нашем общем деле: «Это было начало. А теперь — смотрите, что мы можем».
— Ринат Рафисович, спасибо за беседу! Желаю вам интересных проектов и нового сотрудничества с родным Башкортостаном!