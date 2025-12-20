Уральские энергетики объяснили лютыми морозами массовое отключение электричества в поселках

Жители нескольких населенных пунктов Свердловской области вечером 20 декабря столкнулись с массовым отключением электричества из-за аномальных морозов и критической перегрузкой сетей. Под удар попали тысячи жителей населенных пунктов в Сысертском и Березовском округах, а также — микрорайон Горный Щит в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ПАО «Россети Урал».