Уральские энергетики объяснили лютыми морозами массовое отключение электричества в поселках

Жители нескольких населенных пунктов Свердловской области вечером 20 декабря столкнулись с массовым отключением электричества из-за аномальных морозов и критической перегрузкой сетей. Под удар попали тысячи жителей населенных пунктов в Сысертском и Березовском округах, а также — микрорайон Горный Щит в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ПАО «Россети Урал».

Свет пропал у всех примерно в одно время.

Энергетики объяснили инциденты резким скачком потребления ресурса в частном секторе, где владельцы домов в несколько раз превысили установленные лимиты мощности. «В связи с наступившим похолоданием в указанных районах индивидуальной жилищной застройки фиксируется многократное увеличение нагрузки на оборудование. Аварийные бригады осуществляют восстановление электроснабжения. Большая часть жителей уже получают электроэнергию в полном объеме», — заверили собеседники агентства.

URA.RU уже рассказывало, что дома свердловчан были обесточены примерно в 18:15. Для стабилизации ситуации на проблемные участки направили передвижные генераторы. Потребителям, чьи нужды выросли, рекомендовали официально подать заявку на увеличение разрешенной мощности через специальный калькулятор на сайте «Свердловэнерго».