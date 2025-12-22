Минюст США назвал причину пропажи со своего сайта документов по Эпштейну

Министерство юстиции США удалило со своего сайта некоторые обнародованные документы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна с целью защиты личной информации потерпевших, заявил заместитель американского генпрокурора Тодд Бланш.
Ранее агентство Associated Press обратило внимание, что с сайта из соответствующего раздела этого ведомства исчезли как минимум 16 файлов, в том числе фото фигуранта расследования с главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Некоторые фотографии были удалены после публикации в пятницу (19 декабря). Это связано с тем, что судья в Нью-Йорке потребовал от нас учитывать мнение любых пострадавших или организаций по защите прав пострадавших, если у них возникают опасения относительно материалов, которые мы размещаем. Если необходимо заретушировать лица или другую информацию, мы это сделаем, а затем вновь разместим материал», — сказал Бланш в беседе с телеканалом NBC.
Заместитель генпрокурора подчеркнул, что Дональду Трампу нечего утаивать по документам, касающихся дела покойного финансиста.
Напомним, Джеффри Эпштейна обвиняли в США в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Летом 2019 года его арестовали. В августе того же года финансиста нашли мёртвым в камере, где он находился под стражей. Ранее издание Daily Mail написало, что на одном из недавно опубликованных фото по делу Эпштейна заметили, предположительно, ногу ребёнка.
Политолог Малек Дудаков в беседе с aif.ru выразил мнение, что демократы будут использовать против Дональда Трампа его фотографии из архива покойного финансиста.