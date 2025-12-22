Ричмонд
Минюст США назвал причину пропажи со своего сайта документов по Эпштейну

Замгенпрокурора США Бланш заявил, что удалённые документы по делу Эпштейна вернут на сайт минюста после удаления части данных.

Источник: Аргументы и факты

Министерство юстиции США удалило со своего сайта некоторые обнародованные документы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна с целью защиты личной информации потерпевших, заявил заместитель американского генпрокурора Тодд Бланш.

Ранее агентство Associated Press обратило внимание, что с сайта из соответствующего раздела этого ведомства исчезли как минимум 16 файлов, в том числе фото фигуранта расследования с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Некоторые фотографии были удалены после публикации в пятницу (19 декабря). Это связано с тем, что судья в Нью-Йорке потребовал от нас учитывать мнение любых пострадавших или организаций по защите прав пострадавших, если у них возникают опасения относительно материалов, которые мы размещаем. Если необходимо заретушировать лица или другую информацию, мы это сделаем, а затем вновь разместим материал», — сказал Бланш в беседе с телеканалом NBC.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что Дональду Трампу нечего утаивать по документам, касающихся дела покойного финансиста.

Напомним, Джеффри Эпштейна обвиняли в США в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Летом 2019 года его арестовали. В августе того же года финансиста нашли мёртвым в камере, где он находился под стражей. Ранее издание Daily Mail написало, что на одном из недавно опубликованных фото по делу Эпштейна заметили, предположительно, ногу ребёнка.

Политолог Малек Дудаков в беседе с aif.ru выразил мнение, что демократы будут использовать против Дональда Трампа его фотографии из архива покойного финансиста.

