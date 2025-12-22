Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржец хочет отсудить деньги на такси у перевозчика, чей автобус не приехал на остановку

Петербуржец подал в суд на автобусный парк за длительное ожидание автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Житель Петербурга обратился в мировой суд с двумя бытовыми, но принципиальными исками к компаниям, нарушившим, по его мнению, его потребительские права. О «борце с капитализмом» рассказала руководительница Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

— Мировой судья принял оба иска к производству, — отметила Лебедева.

Первая история началась дождливым августовским днем. Михаил ждал автобус № 486, но транспорт так и не приехал, оставив его на остановке под холодным дождем. Чувствуя усталость и беспомощность, он был вынужден вызвать такси. Теперь он требует с перевозчика компенсацию 1330 рублей, потраченных на поездку, а также 4000 рублей за моральный вред и штраф по закону о защите прав потребителей.

В сентябре того же года Михаил приобрел 13 упаковок скотча общей стоимостью почти 3 тысячи рублей, на каждой из которых было указано: «длина 2 метра». Вооружившись рулеткой, он выяснил, что производитель сэкономил на длине — по итогу не хватило скотча на целый рулон. Попытки урегулировать вопрос с продавцом и даже обращение в полицию ни к чему не привели. В суде он просит вернуть деньги, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и штраф.