Петербуржец хочет отсудить деньги на такси у перевозчика, чей автобус не приехал на остановку

Житель Петербурга обратился в мировой суд с двумя бытовыми, но принципиальными исками к компаниям, нарушившим, по его мнению, его потребительские права. О «борце с капитализмом» рассказала руководительница Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.
— Мировой судья принял оба иска к производству, — отметила Лебедева.
Первая история началась дождливым августовским днем. Михаил ждал автобус № 486, но транспорт так и не приехал, оставив его на остановке под холодным дождем. Чувствуя усталость и беспомощность, он был вынужден вызвать такси. Теперь он требует с перевозчика компенсацию 1330 рублей, потраченных на поездку, а также 4000 рублей за моральный вред и штраф по закону о защите прав потребителей.
В сентябре того же года Михаил приобрел 13 упаковок скотча общей стоимостью почти 3 тысячи рублей, на каждой из которых было указано: «длина 2 метра». Вооружившись рулеткой, он выяснил, что производитель сэкономил на длине — по итогу не хватило скотча на целый рулон. Попытки урегулировать вопрос с продавцом и даже обращение в полицию ни к чему не привели. В суде он просит вернуть деньги, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и штраф.