Петербуржец хочет отсудить деньги на такси у перевозчика, чей автобус не приехал на остановку

В сентябре того же года Михаил приобрел 13 упаковок скотча общей стоимостью почти 3 тысячи рублей, на каждой из которых было указано: «длина 2 метра». Вооружившись рулеткой, он выяснил, что производитель сэкономил на длине — по итогу не хватило скотча на целый рулон. Попытки урегулировать вопрос с продавцом и даже обращение в полицию ни к чему не привели. В суде он просит вернуть деньги, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и штраф.