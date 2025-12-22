Ричмонд
Как снежная буря и мороз до −12 градусов будут накрывать Молдову: Снегопад начнётся во вторник вечером, а в среду целый день метель — синоптики пугают арктическим циклоном

Метеорологи рассказали о погоде в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Во-вторник, 23 декабря, погода в Молдове начнёт резко ухудшаться: уже вечером страну накроет снегопад, который ночью усилится, а в среду перейдёт в продолжительную метель с сильным ветром и ухудшением видимости.

Синоптики предупреждают о вторжении арктического циклона, из-за которого температура воздуха будет быстро снижаться — днём около 0…-2 градусов, а ночью и в утренние часы местами до −10…-12, при этом на дорогах ожидаются снежные заносы и гололёд, что может серьёзно осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Впрочем, какой будет погода в ближайшие дни — смотрите сами.

Погода в Молдове.