Проект Приморского края «Родничок заботы» победил в федеральном конкурсе

Реализованная в 2024—2025 годах «Выездная служба Родничок» показал, что более 90% обследованных детей в возрасте до четырех лет имеют ограничения по здоровью. Появление ребенка с ОВЗ зачастую вызывает у родителей стресс, растерянность и чувство беспомощности, что может привести к распаду семьи. Проект «Родничок заботы» направлен на поддержку родителей в принятии и адаптации к новым условиям жизни.