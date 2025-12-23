Ричмонд
СВО
Проект Приморского края «Родничок заботы» победил в федеральном конкурсе

Во всероссийском открытом конкурсе «Туда, где семья» в 2025 году победил проект «Родничок заботы» Находкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос».

Источник: Reuters

В этом году на конкурс фонда Тимченко поступило 278 заявок из 65 регионов.

Как рассказала директор социально-реабилитационного центра Марина Игнатова, проект направлен на повышение устойчивости семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих детей раннего возраста с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Основная цель — предотвращение социального сиротства среди таких детей.

«Мы успешно работаем с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья уже более 26 лет», — поделилась она.

Реализованная в 2024—2025 годах «Выездная служба Родничок» показал, что более 90% обследованных детей в возрасте до четырех лет имеют ограничения по здоровью. Появление ребенка с ОВЗ зачастую вызывает у родителей стресс, растерянность и чувство беспомощности, что может привести к распаду семьи. Проект «Родничок заботы» направлен на поддержку родителей в принятии и адаптации к новым условиям жизни.

Проект базируется на семейно-ориентированном подходе, где семья является центральным звеном программы помощи, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Особое внимание уделяется уважению роли семьи в принятии решений и обеспечении ухода за ребенком.

Кроме того, «Родничок заботы» предполагает вовлечение соседского сообщества для создания поддерживающей среды, поскольку общественное мнение не всегда адекватно оценивает усилия родителей особенных детей.

В центре убеждены, что реализация проекта позволит мобилизовать внутренние ресурсы семьи и обеспечить поддержку со стороны окружения, повысить доступность ранней помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Это будет способствовать физическому и психическому развитию детей, их интеграции в общество, а также укреплению семейных связей и снижению рисков социального сиротства.