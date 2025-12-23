«Забытые сердца»: Что известно о приюте, в котором погибли сотни животных

Трагедия случилась в приюте под Ростовом, когда зоозащитники приехали проведать его обитателей. Вместо привычной картины они обнаружили около 200 погибших животных — в основном, собак и кошек, но были также еноты, песцы, лисицы и ворон. Волонтеры забрали часть выживших и обратились в правоохранительные органы. По факту происшествия начали проверку полиция и прокуратура.