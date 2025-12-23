«Забытые сердца»: Что известно о приюте, в котором погибли сотни животных

В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства, при которых погибли сотни животных.
Трагедия случилась в приюте под Ростовом, когда зоозащитники приехали проведать его обитателей. Вместо привычной картины они обнаружили около 200 погибших животных — в основном, собак и кошек, но были также еноты, песцы, лисицы и ворон. Волонтеры забрали часть выживших и обратились в правоохранительные органы. По факту происшествия начали проверку полиция и прокуратура.
Известно, что хозяйка приюта помогала бездомным животным около десяти лет и была примером для многих зоозащитников. Она говорила, что ради кошек и собак продала жилье в городе и переехала в сельскую местность. Гибель истощенных питомцев женщина объяснила личными проблемами: болезнью матери.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.