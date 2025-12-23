Власти продлили ограничения из-за непогоды на участках трех дорог в Башкирии

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил о продлении ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на трех автомобильных дорогах регионального значения. Ограничения будут действовать еще несколько часов — до 14:00.
Затронутыми оказались следующие участки:
— Уфа — Бирск — Янаул — с 33 по 138 километр — территории Благовещенского, Бирского, Мишкинского и Бураевского районов;
— Бирск — Тастуба — Сатка — с 0 по 170 километр — на участках Бирского, Мишкинского, Караидельского и Дуванского районов;
— Дюртюли — Нефтекамск — с 0 по 87 километр — территории Дюртюлинского, Краснокамского и Калтасинского районов.
Мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.
