Власти продлили ограничения из-за непогоды на участках трех дорог в Башкирии

В Башкирии на трех дорогах продлили ограничения из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил о продлении ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на трех автомобильных дорогах регионального значения. Ограничения будут действовать еще несколько часов — до 14:00.

Затронутыми оказались следующие участки:

— Уфа — Бирск — Янаул — с 33 по 138 километр — территории Благовещенского, Бирского, Мишкинского и Бураевского районов;

— Бирск — Тастуба — Сатка — с 0 по 170 километр — на участках Бирского, Мишкинского, Караидельского и Дуванского районов;

— Дюртюли — Нефтекамск — с 0 по 87 километр — территории Дюртюлинского, Краснокамского и Калтасинского районов.

Мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

