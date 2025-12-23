В Омской области рекордно вырос внутренний туризм

В Омской области в 2025 году внутренний туризм вырос на 20−25%. Это свидетельствует о большом вкладе индустрии путешествий в экономику.
Цифры озвучил областном министр культуры Юрий Трофимов 22 декабря на заседании Совета по развитию туризма региона. Там подвели итоги 2025 года и обсудили дальнейшие планы.
Стало известно, что гостиницы и базы отдыха в регионе приняли более 200 тыс. дополнительных туристов благодаря крупным культурным событиям и форумам. В том числе это были фестиваль традиционной культуры «Слетье», форум «Отдых! Омск» и проект «Большой симфонический парк».
Росту числа туристов помогло и участие в федеральных событиях, по сути ставших хорошим маркетингом, в том числе в Международной выставке-форуме «Путешествуй!» на ВДНХ в столице. Он собрал 7,5 млн посетителей.
Важным компонентом помощи стали модернизация и расширение номерного фонда в уже работающих гостиницах, а также появление и новых гостиниц. Кроме того, не так давно открылся новый офис Туристско-информационного центра Омска. Там активно взаимодействуют с бизнесом для продвижения туристических направлений.
Все это стало возможно благодаря господдержке в пределах нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«В Год Культурной столицы мы продолжим работу по развитию туротрасли. Запланированы новые маршруты, экскурсии, локации, события и проекты», — заверил министр.
Он подчеркнул, что рост туризма оказывает положительное влияние на развитие инфраструктуры и экономики области.
Ранее мы писали, что по ожиданиям губернатора Виталия Хоценко, общий поток туристов в регион в уходящем году достигнет 1 млн человек.