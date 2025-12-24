Сами виноваты: 5 поступков родителей, которые провоцируют детские истерики

Если хотите, чтобы ребенок что-то сделал и не капризничал, попробуйте иначе. Дайте ему немного времени, чтобы переключиться с одного занятия на другое. Минут за пять-десять предупредите, что вам надо будет начать одеваться, чтобы идти на улицу, или готовиться ко сну. Не начинайте сразу с требования, проявите интерес к тому, чем занят малыш: «Какой интересный домик ты строишь». И потом сделайте следующий шаг: «Давай наденем ботинки. Я помогу тебе».