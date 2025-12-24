Сами виноваты: 5 поступков родителей, которые провоцируют детские истерики

Психолог и мама троих детей Джазмайн Маккой рассказала о пяти родительских привычках, которые становятся причиной истерик, слез и капризов.
1. Спешка
Фразы «Сделай сейчас же!» или «Мы опаздываем, а он копается!» — стресс для детской нервной системы. Быстрее точно не будет, а вот растерянность или упрямство — пожалуйста.
Если хотите, чтобы ребенок что-то сделал и не капризничал, попробуйте иначе. Дайте ему немного времени, чтобы переключиться с одного занятия на другое. Минут за пять-десять предупредите, что вам надо будет начать одеваться, чтобы идти на улицу, или готовиться ко сну. Не начинайте сразу с требования, проявите интерес к тому, чем занят малыш: «Какой интересный домик ты строишь». И потом сделайте следующий шаг: «Давай наденем ботинки. Я помогу тебе».
2. Попытка поговорить, когда ребенок плачет
В разгар детской истерики мы хотим докопаться до причины: «Что случилось? Почему ты плачешь?» Но в этот момент эмоции слишком сильны, ребенок не способен на объяснения. Вопросы могут расстроить его еще больше.
Сначала помогите ему успокоиться. Обнимите, погладьте по голове, дайте попить. Когда дыхание выровняется и слезы высохнут, можно разговаривать. Старайтесь, чтобы ваш голос звучал спокойно.
3. Требование успокоиться
«Успокойся» и «прекрати» для расстроенного ребенка звучит как угроза. От них еще хуже. К тому же малыш чувствует, что его переживания раздражают родителей, и от этого ему становится одиноко, а справиться с эмоциями — сложнее.
Покажите, что вам небезразлично то, что испытывает ребенок. Проявите участие, предложите помощь и совет, как решить проблему, которая его так сильно расстроила.
4. Предложение выбора в неподходящий момент
Давать ребенку возможность выбирать — это замечательно. Но если он устал, голоден, расстроен, плохо себя чувствует, лучше этого не делать. Безобидный вопрос «Наденешь зеленую футболку или синюю?» может стать последней каплей: «Мне никакая не нравится!» Выбирать трудно, когда внутри все клокочет.
В моменты перегрузки лучше возьмите инициативу в свои руки: «Сегодня наденем этот теплый свитер». А выбор оставьте для спокойного времени.
5. Нотации «по горячим следам»
Когда ребенок только что нашалил, так и хочется сразу преподать урок и объяснить, в чем он неправ. Но в пик ссоры его способность слушать и понимать практически равна нулю.
Сначала остановите недопустимое действие коротко и ясно, например: «Драться нельзя». Важный разговор о том, как надо себя вести, отложите на потом, когда вы оба успокоитесь.
Дети обладают удивительной способностью выводить родителей из себя. И тут главное не давать волю эмоциям и не действовать на автомате. Сделайте паузу, глубокий вдох, посчитайте до десяти. После этого будет легче выбрать более мудрое решение, чтобы не усугублять ситуацию, а помочь ребенку и себе справиться с ней.