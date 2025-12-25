Первый в России ледокольный танкер-газовоз построили в Приморье

В Приморском крае на судоверфи в Большом Камне произошло событие, которое стало важным для всей страны. Здесь заказчику передали первый в России ледокольный танкер-газовоз. Судно построили на верфи «Звезда», и оно уже готово к работе в суровых арктических условиях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».