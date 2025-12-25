Ричмонд
Первый в России ледокольный танкер-газовоз построили в Приморье

Судно «Алексей Косыгин» передали компании «Совкомфлот».

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае на судоверфи в Большом Камне произошло событие, которое стало важным для всей страны. Здесь заказчику передали первый в России ледокольный танкер-газовоз. Судно построили на верфи «Звезда», и оно уже готово к работе в суровых арктических условиях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Речь идет о танкере-газовозе класса ARC7 «Алексей Косыгин». Он стал головным в серии судов, которые строят для проекта «Арктик СПГ-2». Газовоз способен самостоятельно проходить через лед толщиной более двух метров, что особенно важно для северных морей.

Судно вмещает свыше 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа. На нем установлены винто-рулевые колонки отечественного производства, которые также изготовили на верфи в Большом Камне.

Перед передачей заказчику танкер прошел все необходимые испытания, включая газовые. Для специалистов «Звезды» это был первый подобный опыт на Дальнем Востоке. Судно построили с использованием сухого дока — одного из крупнейших в мире, что позволяет создавать корабли самых разных классов.

За последние пять лет приморская верфь передала заказчикам уже семь судов, а сейчас в работе находится около 60 заказов. Это укрепляет позиции российского судостроения и показывает, что в Приморье могут реализовываться проекты мирового уровня.

