Пермские археологи нашли небольшую фигурку женского божества в Чердыни

В этом году участники Камской археологической экспедиции проводили раскопки в разных районах Пермского края, в том числе на Троицком городище в Чердыни. Именно там была найдена фигурка женского божества небольшого размера. Ученые из ПГНИУ предполагают, что она относится к Родановской археологической культуре
Сотрудник экспедиции, директор Музея истории ПГНИУ Мария Мингалева рассказала, что находка в виде металлической бляхи напомнила «чердынскую богиню». Женщина сидит в окружении животных и очеловеченных существ, скрестив ноги и уперев руки в берда.
За все время экспедиции археологи обнаружили множество артефактов: украшения, монеты-чешуйки, предметы быта. В нескольких районах Прикамья была проведена оценка состояния памятников культуры и собраны археологические материалы.