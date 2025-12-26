Пермские археологи нашли небольшую фигурку женского божества в Чердыни

В этом году участники Камской археологической экспедиции проводили раскопки в разных районах Пермского края, в том числе на Троицком городище в Чердыни. Именно там была найдена фигурка женского божества небольшого размера. Ученые из ПГНИУ предполагают, что она относится к Родановской археологической культуре IX—XV вв. ека.