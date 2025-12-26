Ричмонд
Пермские археологи нашли небольшую фигурку женского божества в Чердыни

Ученые относят её к древней Родановской культуре.

Источник: Без источника

В этом году участники Камской археологической экспедиции проводили раскопки в разных районах Пермского края, в том числе на Троицком городище в Чердыни. Именно там была найдена фигурка женского божества небольшого размера. Ученые из ПГНИУ предполагают, что она относится к Родановской археологической культуре IX—XV вв.ека.

Сотрудник экспедиции, директор Музея истории ПГНИУ Мария Мингалева рассказала, что находка в виде металлической бляхи напомнила «чердынскую богиню». Женщина сидит в окружении животных и очеловеченных существ, скрестив ноги и уперев руки в берда.

За все время экспедиции археологи обнаружили множество артефактов: украшения, монеты-чешуйки, предметы быта. В нескольких районах Прикамья была проведена оценка состояния памятников культуры и собраны археологические материалы.