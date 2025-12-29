Россиянам объяснили, как распознать наличие вируса на смартфоне

«Чаще всего первым сигналом становится резкое ухудшение работы устройства. Например, телефон начинает быстро разряжаться, сильно греться даже в режиме ожидания и заметно тормозить без очевидных причин», — поделился он.
Ещё один распространённый признак — это появление навязчивой рекламы и странное поведение интерфейса, продолжил эксперт.
«На экране могут появляться всплывающие окна, самопроизвольно открываться сайты или приложения, даже когда пользователь ничего не нажимает. Иногда на смартфоне обнаруживаются программы, которые владелец не устанавливал или не может удалить», — отметил он.
Насторожить должен и резко выросший расход мобильного интернета, подчеркнул собеседник.
«Если трафик уходит быстрее обычного, а привычки использования не менялись, то это может указывать на фоновую передачу данных вредоносным приложением. Финансовые и коммуникационные аномалии также являются тревожным сигналом», — добавил он.
Это неожиданные платные подписки, списания средств, отправка смс или сообщений без ведома пользователя, а также странные уведомления от сервисов и банков, пояснил Зыков.
«Отдельное внимание стоит обращать на запросы приложений к чувствительным разрешениям. Если неизвестное или сомнительное приложение требует доступ к контактам, сообщениям, микрофону, камере или управлению экраном без понятной причины, то это повод заподозрить вредоносную активность», — подытожил он.