Адвокат рассказал, что грозит водителям, мешающим уборке снега

Автовладельцы, чьи машины мешают работе снегоуборочной техники, могут получить штраф или лишиться машины, но есть и исключения из этого правила. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат Михаил Салкин.
По словам эксперта, все зависит от того, соблюдены ли правила парковки. Если машина припаркована законно (с учетом дорожных знаков, разметки и действующих ограничений) никаких санкций для владельца не предусмотрено, даже если авто мешает уборке снега. В таких случаях допускается временное перемещение автомобиля эвакуатором в пределах той же территории, без штрафа и без отправки на спецстоянку. Такая мера применяется исключительно для оперативной очистки улиц и дворов.
Иная ситуация складывается, если машина оставлена с нарушениями: под запрещающим знаком, в зоне временных ограничений по четным или нечетным дням либо в местах, где предусмотрена эвакуация.
«При нарушениях правил стоянки уполномоченные органы имеют право эвакуировать транспортное средство на штрафстоянку. В этом случае владелец обязан оплатить штраф, а также расходы на эвакуацию и хранение автомобиля», — сказал специалист, уточнив, что такие меры предусмотрены только при наличии зарегистрированного нарушения и соответствующих документов.
Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о штрафах за снег и грязь на фарах и номерных знаках авто. Специалист отметил, что грязные или заснеженные фары могут ухудшить видимость и повлечь штраф в 500 рублей, передает 360.ru.