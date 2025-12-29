Адвокат рассказал, что грозит водителям, мешающим уборке снега

По словам эксперта, все зависит от того, соблюдены ли правила парковки. Если машина припаркована законно (с учетом дорожных знаков, разметки и действующих ограничений) никаких санкций для владельца не предусмотрено, даже если авто мешает уборке снега. В таких случаях допускается временное перемещение автомобиля эвакуатором в пределах той же территории, без штрафа и без отправки на спецстоянку. Такая мера применяется исключительно для оперативной очистки улиц и дворов.