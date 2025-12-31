Ричмонд
В Ленинском районе Иркутска устраняют перебои с электричеством

Энергетики обещают вернуть свет в дома до 16:00 по иркутскому времени.

Источник: Комсомольская правда

Незадолго до Нового года жители Ленинского района Иркутска столкнулись с неприятностью: в 12:08 31 декабря здесь произошло частичное отключение электроэнергии.

Удар пришёлся по целым микрорайонам частной застройки — без света остались десятки домов в садовых товариществах. Среди пострадавших — СНТ «Автомобилист» и «Автомобилист 2», «Банковец», «Васильки», «Взаимопомощь», «Вторчермет», «Галантерея», «Горняк», СНТ им. Максима Горького, «Дорожных Машин», «Желдорфармация», «Иркутный плёс», «Медик», «Наука», «Сосна», «Слобода» и «Топограф».

Предновогодние хлопоты пришлось на время отложить. Но волноваться особо не стоит: на место уже выехала бригада Южных электрических сетей. Специалисты оперативно определяют причину сбоя, чтобы как можно скорее устранить неполадку.

Хорошие новости тоже есть: энергетики обещают вернуть свет в дома до 16:00 по иркутскому времени. Это значит, что у жителей района ещё останется время, чтобы завершить последние приготовления к праздничному столу и встретить Новый год в уютной обстановке.