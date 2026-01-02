Ричмонд
Собянин: В Западном Дегунино с 2011 года построили 15 школ, детсадов и ФОКов

С 2011 года в районе Западное Дегунино построили 15 школ, детских садов и спортивных комплексов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: РИА "Новости"

«В районе Западное Дегунино с 2011 года построили 15 школ, детских садов и спортивных комплексов. Прямо сейчас там возводят еще 4 социальных объекта, среди них — школа для 1050 ребят. Блок начальных классов разместят в трехэтажном правом крыле, а помещения для средней и старшей школы — в четырехэтажном левом. В здании сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы естественно-научного и инженерно-физического направлений», — говорится в сообщении.

Планируется, что для учеников будут доступны программы дополнительного образования, разработанные совместно с Московским физико-техническим институтом. Также появятся медиатека, два спортивных и один гимнастический залы. Оборудуют два многофункциональных многосветных пространства. На прилегающей территории запланированы зона для проведения торжественных мероприятий и школьный стадион. Сделают площадки для подвижных игр и тихого отдыха, выделят место для занятий садоводством.

Сейчас специалисты завершают устройство кровли и фасада, идет монтаж внутренних инженерных систем и отделка помещений. Закончить строительство планируют уже в этом году. Затем школу передадут на баланс столичной системы образования.

