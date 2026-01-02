Собянин: В Западном Дегунино с 2011 года построили 15 школ, детсадов и ФОКов

«В районе Западное Дегунино с 2011 года построили 15 школ, детских садов и спортивных комплексов. Прямо сейчас там возводят еще 4 социальных объекта, среди них — школа для 1050 ребят. Блок начальных классов разместят в трехэтажном правом крыле, а помещения для средней и старшей школы — в четырехэтажном левом. В здании сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы естественно-научного и инженерно-физического направлений», — говорится в сообщении.