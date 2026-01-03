Что можно и нельзя делать в день Петра 3 января, который называют Полукорм

Православная церковь 3 января вспоминает святителя Петра. В народе празднуют день Петра. Но есть одно название — Петр-Полукорм. Все дело в том, что к названной дате уже была съедена половина корма, который запасали для домашних животных.
Что нельзя делать 3 января.
Запрещено поднимать с земли потерянные вещи. Считалось, что это может обернуться потерями. Не стоит никому давать обещаний. Предки верили, что ничего из обещанного не удастся осуществить. Под запретом тяжелый физический труд. А еще 3 января не подходит для стрижки — могут начать выпадать волосы.
Что можно делать 3 января.
По традиции, в названный день начинали подготовку к Рождеству. В частности, проводили генеральную уборку, а также занимались бытовыми делами. К слову, чем больше мусора наметет молодая девушка в доме, то тем больше у нее будет счастья.
Согласно приметам, эхо, которое слышится далеко, предсказывает усиление морозов. Интересно, что по погоде, которая установилась 3 января, узнавали, каким окажется сентябрь.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года: «Будет много снега и теплее нормы».
Тем временем первая магнитная буря 2026-го ожидается в ночь на 3 января — что ждать белорусам.
А еще белорусский певец Александр Солодуха рассказал, как пережил страшную аварию, в которую попал со своими сыновьями: «Наверное, Господь Бог вот так распорядился и сказал сверху: “Вам еще рано”.