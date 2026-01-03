Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для маленьких новосибирцев изменили правила поездок за границу

Жителям России, включая новосибирцев, напомнили о важных изменениях в правилах поездок на поездах за границу для детей.

Источник: АО «Экспресс Приморья»

С 20 января 2026 года оформить билет на поезд за пределы России для граждан РФ младше 14 лет можно будет исключительно по заграничному паспорту. Ранее для этих целей использовалось свидетельство о рождении, но с введением новых правил этот способ станет недоступным. Данные изменения основаны на федеральном законе от 23 июля 2025 года, который обновляет порядок выезда из страны и пересечения границы.

Важно отметить, что дети, которые уже выехали за границу до 20 января 2026 года с использованием свидетельства о рождении, смогут вернуться в Россию по тем же документам.

Новые требования также касаются поездок на дальние маршруты из Новосибирска в такие страны, как Беларусь, Казахстан и Абхазия. Продажа билетов в некоторые из этих государств открывается за 90 дней до отправления: например, билеты на поезд в Беларусь на 20 января начали продавать еще 23 октября.

Что касается поездок внутри России, то для них по-прежнему можно использовать свидетельство о рождении. При покупке билетов по льготным тарифам пассажирам необходимо подтвердить гражданство ребенка — это можно сделать с помощью свидетельства о рождении с соответствующим штампом или паспорта РФ, если ребенку уже исполнилось 14 лет.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше