Для маленьких новосибирцев изменили правила поездок за границу

С 20 января 2026 года оформить билет на поезд за пределы России для граждан РФ младше 14 лет можно будет исключительно по заграничному паспорту. Ранее для этих целей использовалось свидетельство о рождении, но с введением новых правил этот способ станет недоступным. Данные изменения основаны на федеральном законе от 23 июля 2025 года, который обновляет порядок выезда из страны и пересечения границы.
Важно отметить, что дети, которые уже выехали за границу до 20 января 2026 года с использованием свидетельства о рождении, смогут вернуться в Россию по тем же документам.
Новые требования также касаются поездок на дальние маршруты из Новосибирска в такие страны, как Беларусь, Казахстан и Абхазия. Продажа билетов в некоторые из этих государств открывается за 90 дней до отправления: например, билеты на поезд в Беларусь на 20 января начали продавать еще 23 октября.
Что касается поездок внутри России, то для них по-прежнему можно использовать свидетельство о рождении. При покупке билетов по льготным тарифам пассажирам необходимо подтвердить гражданство ребенка — это можно сделать с помощью свидетельства о рождении с соответствующим штампом или паспорта РФ, если ребенку уже исполнилось 14 лет.