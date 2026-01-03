Клава Кока внезапно прилетела на Байкал ради съемок

«Когда я писала песню для фрагмента Нового Перевала Дятлова, ни у меня, ни у моей команды, не было в планах выпускать этот трек. Увидев комментарии под выпуском, честно говоря мы были в шоке, потому что на момент выхода не было ни готовой песни, ни контента, ни снега в Москве для того, чтобы снять хоть что-то, если мы будем выпускать релиз», — написала певица в своем тг-канале (18+).