Клава Кока внезапно прилетела на Байкал ради съемок

IrkutskMedia, 3 января. Певица Клава Кока посетила Байкал ради съемок сниппетов для новой песни. По ее словам, решение отправиться на озеро было спонтанным и было принято ею буквально за сутки. За ночь девушка местных организаторов, за день собрала съемочную группу, которая небольшим составом вылетела в Иркутск на полтора дня.
Клава Кока признается, что это были самые напряженные дни уходящего года — за последние трое суток на сон ушло всего около пяти часов.
«Когда я писала песню для фрагмента Нового Перевала Дятлова, ни у меня, ни у моей команды, не было в планах выпускать этот трек. Увидев комментарии под выпуском, честно говоря мы были в шоке, потому что на момент выхода не было ни готовой песни, ни контента, ни снега в Москве для того, чтобы снять хоть что-то, если мы будем выпускать релиз», — написала певица в своем тг-канале (18+).
Она также сообщила, что поездка на Байкал стала ярким и насыщенным приключением — за два дня словно удалось прожить целую жизнь.
Напомним, что 12 июля в Северобайкальске состоялся День бамовца (6+). Праздничный концерт провел телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Хедлайнером программы стал певец Хабиб. После гости из столицы побывали на Байкале. Дмитрий Губерниев поделился фото в своем тг-канале (18+), подписав их: «Байкал!! Хорошо!! Мощь и сила!!!».