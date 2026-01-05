Мэрия Омска хочет возродить маршрут № 470 с перезапуском через метромост

При запуске же ездить по нему автобусы будут по-другому. Они плотнее охватят Чкаловский поселок, выезжать будут от улицы Лизы Чайкиной к СК «Юность», далее по улице Маяковского и к метромосту. И через именно этот мост, а не телецентр, как раньше. Кстати, так автобус будет частично конкурировать с муниципальным 64-м.