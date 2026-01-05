Ричмонд
Мэрия Омска хочет возродить маршрут № 470 с перезапуском через метромост

Ранее маршрут пролегал через мост у телецентра.

Источник: Комсомольская правда

Городской дептранс начал конкурс на выполнение перевозок на пассажирском автобусном маршруте, который прекратил работу в 2023 году. Ранее маршрут прекратил работу после двух невыгодных для его тогдашнего перевозчика изменений.

О планах мэрии найти нового перевозчика сообщила ГТРК «Иртыш». Канал напомнил, что уход прежнего был из-за двух основных причин. Первой было решение мэрии убрать пассажирские микроавтобусы из центра города. Второй — то, что при перемещении маршрута на второстепенные улицы перевозчику стало невыгодно работать. А работал там бизнесмен Анатолий Войтенко.

При этом в августе дептранс уже объявлял о планах восстановить маршрут, но что-то не пошло. Оперативно его так и не запустили. А омичи это заметили и даже жаловались.

В новой версии у ведомства есть план, что работать тут должны средние автобусы, и на маршруте их должно быть 10.

При запуске же ездить по нему автобусы будут по-другому. Они плотнее охватят Чкаловский поселок, выезжать будут от улицы Лизы Чайкиной к СК «Юность», далее по улице Маяковского и к метромосту. И через именно этот мост, а не телецентр, как раньше. Кстати, так автобус будет частично конкурировать с муниципальным 64-м.

Когда завершится нынешний конкурс, канала не уточнил.