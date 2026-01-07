Ричмонд
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Рождественские традиции, являющиеся частью культурного и духовного наследия Белоруссии, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия», — говорится в поздравлении Лукашенко с Рождеством Христовым, текст которого распространила пресс-служба белорусского президента.

Глава государства отметил, что этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.

«Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений», — пожелал президент Белоруссии соотечественникам.

