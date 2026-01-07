В Сочельник рыжий кот сам пришел в красноярское котокафе

Накануне Рождества в одном из красноярских котокафе произошло удивительное событие. На пороге самостоятельно появился рыжий кот и попросился внутрь. Об этом сообщает Mash.
Он зашёл, чтобы согреться и поесть. По словам волонтёров, животное выглядело чистым и ухоженным, поэтому они считают, что у кота есть хозяева, от которых он мог случайно потеряться.
Этот случай стал для сотрудников кафе особенным — за всё время его работы такое произошло лишь во второй раз. Теперь они ищут владельцев рыжего гостя, чтобы вернуть его домой.