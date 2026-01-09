«Свадьба» 15-летнего подростка в Узбекистане оказалась пранком блогера

Видео вызвало волну недоумения и возмущения: пользователи задавались вопросом, куда смотрят власти, ведь подобные ролики выглядят как прямая пропаганда ранних браков.
Ситуацию прокомментировали в офисе Детского омбудсмена.
Как сообщили в ведомстве, видеоролик был размещён в социальных сетях 42-летним блогером, проживающим в Пастдаргомском районе Самаркандской области.
В ходе расследования было установлено, что никакой свадьбы с участием несовершеннолетних на самом деле не проводилось. Автор ролика с помощью монтажа объединил кадры двух разных мероприятий, прошедших в прошлом году, — свадебного торжества и детского праздника — и оформил их в виде одного видеоролика.
Сам блогер пояснил, что видео было создано в формате пранка, исключительно с целью увеличения числа подписчиков в социальных сетях.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, действиям гражданина даётся правовая оценка.
В офисе Детского омбудсмена также подчеркнули необходимость введения специальных норм законодательства, которые бы полностью запрещали в любой форме пропаганду брака с лицами, не достигшими брачного возраста, то есть с несовершеннолетними.
«Подобным ситуациям, противоречащим интересам ребёнка, в нашем обществе нет и не должно быть места, им необходимо положить окончательный конец», — говорится в сообщении Детского омбудсмена.