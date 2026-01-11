Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор

При этом по одному из эпизодов (уклонение от уплаты налогов) блогер была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности. Позже Московский городской суд в апелляционном порядке смягчил приговор, сократив срок до 4,5 лет, а штраф — до 950 тысяч рублей, учтя в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей и признание вины. Решение суда первой инстанции уже вступило в законную силу, а сама осуждённая была этапирована в женскую исправительную колонию № 1 во Владимирской области.