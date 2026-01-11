Ричмонд
Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор

Защита осуждённой блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на вынесенный ей приговор.

Защита осуждённой блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на вынесенный ей приговор. Как сообщил ТАСС участник процесса, один из адвокатов обжаловал судебное решение в соответствующей инстанции.

Напомним, что в начале марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, приговорив её к пяти годам колонии. Также суд наложил штраф в 1 миллион рублей, запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года, обратил в доход государства её элитную недвижимость и удовлетворил гражданский иск на 587 миллионов рублей.

При этом по одному из эпизодов (уклонение от уплаты налогов) блогер была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности. Позже Московский городской суд в апелляционном порядке смягчил приговор, сократив срок до 4,5 лет, а штраф — до 950 тысяч рублей, учтя в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей и признание вины. Решение суда первой инстанции уже вступило в законную силу, а сама осуждённая была этапирована в женскую исправительную колонию № 1 во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что отец Елены Блиновской рассказал подробности о жизни дочери в колонии.

