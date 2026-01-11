Ричмонд
Не состоявших на воинском учете семерых строителей выявили следователи в Ростове

В Ростове семерых строителей доставили в военкомат для постановки на учет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после рейда военных следователей на одном из строительных объектов в Первомайском районе города семь человек доставили в военкомат. Об этом сообщают в информационном центре СК России в воскресенье, 11 января.

— Цель мероприятия — выявить людей, которые, получив российское гражданство, забыли встать на воинский учет, — объяснили в ведомстве.

Сотрудники в ходе рейда проверили более 50 строителей, среди которых нашли семь человек, не состоящих на воинском учете. Их доставили в военкомат для постановки. При этом нарушений миграционного законодательства в результате проверки выявлено не было, отметили в ведомстве.

