Не состоявших на воинском учете семерых строителей выявили следователи в Ростове

В Ростове-на-Дону после рейда военных следователей на одном из строительных объектов в Первомайском районе города семь человек доставили в военкомат. Об этом сообщают в информационном центре СК России в воскресенье, 11 января.
— Цель мероприятия — выявить людей, которые, получив российское гражданство, забыли встать на воинский учет, — объяснили в ведомстве.
Сотрудники в ходе рейда проверили более 50 строителей, среди которых нашли семь человек, не состоящих на воинском учете. Их доставили в военкомат для постановки. При этом нарушений миграционного законодательства в результате проверки выявлено не было, отметили в ведомстве.
