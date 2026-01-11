Не состоявших на воинском учете семерых строителей выявили следователи в Ростове

Сотрудники в ходе рейда проверили более 50 строителей, среди которых нашли семь человек, не состоящих на воинском учете. Их доставили в военкомат для постановки. При этом нарушений миграционного законодательства в результате проверки выявлено не было, отметили в ведомстве.