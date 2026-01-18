Казахстанское «Торпедо» проиграло в финале Континентального кубка по хоккею

В финальной стадии турнира приняли участие шесть команд. Матчи прошли в Ноттингеме. Решающая встреча завершилась победой хозяев соревнований со счетом 4:2.
Сначала в составе «Ноттингема» по шайбе забросили канадец Мэттью Спенсер (18-я минута), американцы Брайан Лемос (35) и Купер Зек (36, в большинстве). «Торпедо» в концовке смогло сократить отставание до минимума усилиями казахстанцев Станислава Боровикова (59) и Михаила Рахманова (60).
Однако отыграться команда из Усть-Каменогорска не сумела. Окончательный счет установил венгр Жомбор Гарат, поразивший пустые ворота. «Ноттингем» второй раз в истории выиграл Континентальный кубок. Ранее этот титул британский клуб забирал в сезоне 2016/17.
«Торпедо» ни разу не становилось чемпионом Континентального кубка. Из казахстанских команд трофей по разу брали кокшетауский «Арлан» (2018/19) и астанинский «Номад» (2023/24).
Бронзовым медалистом минувшего розыгрыша стал датский клуб «Хернинг Блю Фокс». В матче за третье место он оказался сильнее польского «Катовице» в серии буллитов — 3:2.
«Торпедо» соревновалось в Континентальном кубке на правах действующего вице-чемпиона Казахстана. «Арлан», победивший в национальном первенстве, отстранен Международной федерацией хоккея из-за прошлогоднего отказа участвовать в финальном этапе, который объяснялся визовыми и логистическими проблемами.