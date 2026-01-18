Названы самые высокооплачиваемые вакансии января в Омске

Сервис SuperJob опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий, доступных жителям Омска в январе 2026 года.
На первом месте — вакансия водителя категории Е в автотранспортной компании. Работодатель предлагает от 100 тысяч рублей в месяц. Основные требования — опыт от одного года, аккуратное вождение, соблюдение ПДД и своевременная доставка грузов.
Вторую строчку занимает кладовщик-комплектовщик в логистическом центре розничной сети. Зарплата — от 90 до 120 тысяч рублей. Обязанности включают комплектование товара через голосовые терминалы и работу со складской техникой. Опыт работы желателен, но не обязателен.
На третьем месте — врач-оториноларинголог в реабилитационном центре на Берёзовой. Ему предлагают 90 тысяч рублей в месяц.
Согласно данным Омскстата за октябрь 2025 года, средняя зарплата по региону составляет 73,4 тысячи рублей. В зависимости от сферы заработки в Омской области варьируются от 23 до 183 тысяч рублей в месяц.