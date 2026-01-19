В РФ одобрили введение геномной регистрации для участников боевых действий и КТО

Решение было принято правительственной комиссией по законопроектной деятельности, изменения в рамках инициативы будут внесены в закон о геномной регистрации. При этом будет закреплен срок хранения полученных данных — до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели участников боевых действий и КТО до установления личности.