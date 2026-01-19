Ричмонд
В РФ одобрили введение геномной регистрации для участников боевых действий и КТО

Правительственная комиссия одобрила законопроект об обязательной геномной регистрации среди участников боевых действий и контртеррористических операций.

Источник: Комсомольская правда

В России одобрили введение обязательной государственной геномной регистрации для военнослужащих, участвующих в боевых действиях или в контртеррористических операциях. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

«Проведение регистрации будет осуществляться непосредственно структурами, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны», — пояснил юрист.

Решение было принято правительственной комиссией по законопроектной деятельности, изменения в рамках инициативы будут внесены в закон о геномной регистрации. При этом будет закреплен срок хранения полученных данных — до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели участников боевых действий и КТО до установления личности.

Военнослужащие также смогут потребовать уничтожения геномной информации при увольнении со службы в рамках предоставления гарантий защиты частной жизни.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году контракты на прохождение службы в Вооруженных силах России заключили 422 704 человека. Еще более 32 тысяч россиян записались добровольцами в армию.