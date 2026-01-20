Индийские врачи сообщили, что стероиды могут привести к вторичной глаукоме

«Стероиды могут спасти жизнь, и иногда альтернативы им нет. Но хотя врачи обычно проверяют артериальное давление и уровень сахара в крови, прежде чем назначать стероиды диабетикам или гипертоникам, возможность развития глаукомы часто упускается из виду», — рассказал она.