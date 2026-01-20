Ричмонд
Индийские врачи сообщили, что стероиды могут привести к вторичной глаукоме

​Индийские офтальмологи предостерегли от бесконтрольного применения стероидов, которые могут привести к вторичной глаукоме.

Источник: Аргументы и факты

Индийские офтальмологи выразили обеспокоенность по поводу широкого и зачастую бесконтрольного применения стероидов, предупредив, что это может стать основной причиной вторичной глаукомы — опасного заболевания, которое может привести к необратимой слепоте. Об этом пишет индийское издание The Hindu, материал которого перевёл aif.ru.

Стероиды, назначаемые при аллергии, кожных и респираторных заболеваниях, а также продающиеся без рецепта в виде глазных капель, могут значительно повышать внутриглазное давление при длительном применении. По словам специалистов, пациенты часто не подозревают, что у них повреждается зрительный нерв.

Отмечается, что в Индии от глаукомы страдают от 12 до 13 миллионов человек, что составляет почти одну шестую часть от общего числа заболевших в мире.

«Мы все чаще сталкиваемся с глаукомой, вызванной приемом стероидов, у пациентов, которые принимают стероидные препараты или глазные капли без назначения врача. Пациенты часто не ощущают никаких симптомов, в то время как внутриглазное давление незаметно повышается, вызывая необратимые повреждения», — сообщает офтальмолог Сандхья Э. С.

Другой индийский врач- офтальмолог Джаяшри К. Бхат считает, что стероиды — это «обоюдоострый меч».

«Стероиды могут спасти жизнь, и иногда альтернативы им нет. Но хотя врачи обычно проверяют артериальное давление и уровень сахара в крови, прежде чем назначать стероиды диабетикам или гипертоникам, возможность развития глаукомы часто упускается из виду», — рассказал она.

Врач добавила, что не существует установленного протокола, требующего офтальмологического обследования перед назначением стероидов.

Ранее офтальмолог напомнил, что диабет может незаметно привести к слепоте.