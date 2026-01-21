Ричмонд
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов

Слуцкий призвал дать приоритет студентам из РФ при распределении в общежитиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал дать приоритет российским студентам при распределении мест в общежитиях.

«ЛДПР настаивает на том, что при распределении мест в общежитиях приоритет должен быть отдан российским студентам», — сказал Слуцкий.

По его словам, сегодня сложилась парадоксальная и социально несправедливая ситуация, когда абитуриенты из российской глубинки, поступая в крупные государственные вузы, получают отказ в заселении под предлогом дефицита мест. Он добавил, что родители вынуждены брать кредиты и снимать жилье своим детям, при этом в тех же общежитиях целые этажи и лучшие, недавно отремонтированные блоки нередко выделяются для иностранных граждан.

Слуцкий считает, что вузы все чаще ориентируются на иностранных студентов, выполняя ведомственные показатели эффективности, заботясь о рейтингах и коммерческой выгоде, забывая о своей базовой миссии — обеспечении доступного образования для граждан России.

«Позиция ЛДПР принципиальна: государственные университеты содержатся за счет налогов российских граждан, а значит, их инфраструктура в первую очередь должна работать в интересах детей этих граждан», — заключил он.

