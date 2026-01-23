Путин и ректор МФТИ обсудили самые важные предметы для школьников

Во время встречи ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал Путину, что Физтех работает над тем, чтобы школьники больше внимания уделяли физике, математике, информатике биологии и химии, поскольку эти направления являются будущим отечественной науки. По словам Ливанова, студенты МФТИ с младших курсов активно вовлекаются в работу по привлечению школьников к таким предметам.