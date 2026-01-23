Путин и ректор МФТИ обсудили самые важные предметы для школьников

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российским школьникам нужно уделять особое внимание физике, математике, информатике биологии и химии, сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Московского физико-технического института (МФТИ).
Во время встречи ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал Путину, что Физтех работает над тем, чтобы школьники больше внимания уделяли физике, математике, информатике биологии и химии, поскольку эти направления являются будущим отечественной науки. По словам Ливанова, студенты МФТИ с младших курсов активно вовлекаются в работу по привлечению школьников к таким предметам.
«Это то, что нам нужно», — ответил Путин.
Глава государства в пятницу посетил МФТИ в подмосковном Долгопрудном.