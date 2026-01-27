Уфимцев поздно вечером напугал неизвестный гул: УГЗ объяснило, в чем дело

Вчера поздно вечером, 26 января, жители некоторых районов Уфы сообщили о необычном гуле, похожем на звук сирены. Сообщения и видео с тревожными звуками появились в местных телеграм-каналах и социальных сетях — в основном от жителей Черниковки и Иглино.
Как уточнили информационному агентству «Башинформ» в пресс-службе Управления гражданской защиты города, поводов для беспокойства нет. Специалисты пояснили, что услышанный горожанами гул — это обычные звуки работы железной дороги, которые в условиях сильных морозов распространяются на большее расстояние и воспринимаются более отчетливо из-за особенностей распространения звука в холодном воздухе.
В ведомстве заверили, что системы экстренного оповещения населения не включались. Ситуация находится под контролем, и происшествие не связано с какими-либо чрезвычайными событиями.
