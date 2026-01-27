Уфимцев поздно вечером напугал неизвестный гул: УГЗ объяснило, в чем дело

Как уточнили информационному агентству «Башинформ» в пресс-службе Управления гражданской защиты города, поводов для беспокойства нет. Специалисты пояснили, что услышанный горожанами гул — это обычные звуки работы железной дороги, которые в условиях сильных морозов распространяются на большее расстояние и воспринимаются более отчетливо из-за особенностей распространения звука в холодном воздухе.