Ученые нашли у 3I/ATLAS идеально симметричный аномальный треугольник

Ученые обнаружили новую аномалию у межзвездного объекта 3I/ATLAS — идеально симметричный треугольник из мини-струй под углом в 120°, что подтверждает его искусственное происхождение, узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, принадлежащего «первому человеку, раскрывшему, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».
Уточняется, что на снимке, полученном с помощью телескопа Хаббл, видны три мини-струи с углом раскрытия 120° и длинный антихвост, обладающий почти идеальной симметрией, при этом ИК-излучение асимметрично (более горячее на солнечной стороне, более холодное на противоположной от Солнца стороне).
«Почему это странно? Естественное тепловое излучение должно коррелировать с видимой структурой струй (более высокая температура там, где расположены активные жерла). Здесь: асимметрия в ИК-диапазоне (ожидаемо), но видимая идеальная симметрия (неожиданно). Это подразумевает, что видимые струи не связаны с тепловым излучением, или что-то маскирует разницу температур в видимом свете», — говорится в посте.
Нагрев с одной стороны более интенсивный, но видимые форсунки идеально сбалансированы и идентичны, как будто разница температур никак на них не влияет, появляется все больше и больше данных, подтверждающих, что 3I/ATLAS — не просто комета, подытожил автор.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера. 22 января наша планета прошла между 3I/ATLAS и Солнцем.
Ранее ученые заявили, что комета-НЛО 3I/ATLAS передала новый сигнал землянам.
