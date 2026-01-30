Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин дважды силовым приёмом свалил игроков «Детройта» в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды силовым приёмом свалил соперников в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Кадрами делятся в официальном аккаунте НХЛ в соцсети Х.

Источник: Life.ru

Овечкин свалил игроков «Детройта» мощными силовыми приёмами. Видео © X / NHL.

На четвёртой минуте Овечкин сбил с ног шведского нападающего Эльмера Седерблома, а через 20 секунд врезался в канадского защитника Бена Шьяро, что привело к потере шайбы соперником.

После первого периода «Вашингтон» вёл в счёте 1:0 благодаря голу Ника Дауда. В текущем сезоне-2025/26 Овечкин набрал 45 очков в 55 матчах — 22 гола и 23 результативные передачи. Команда одержала лишь одну победу в последних семи встречах регулярного чемпионата.

Ранее Овечкин забросил 919-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейный гол он оформил в выездном матче против «Сиэтл Кракен», превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. Несмотря на точный бросок, «Вашингтон» проиграл 1:5.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.