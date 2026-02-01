С сегодняшнего дня в Уфе выросли цены на проезд в общественном транспорте

В Уфе выросла стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Новые цены начинают действовать с сегодняшнего дня — с 1 февраля.
По предоставленным данным, в автобусах Башавтотранса стоимость проезда при оплате наличными составит вместо 41 рубля 46 рублей, по карте «Алга» цена вырастет с 34 до 42 рублей.
Проезд в трамваях и троллейбусах вырос в цене с 35 до 41 рубля. При оплате банковскими картами дешевле — с 31 до 34 рублей.
Стоимость в маршрутках составит 46 рублей, на маршруте № 244 — 50 рублей. На 350-м маршруте до Булгаково можно будет доехать за 150 рублей.
