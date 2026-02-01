Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе почтили память дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана

Мероприятие прошло на площади, названной именем легендарного летчика-испытателя.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В воскресенье, 1 февраля, в Симферополе почтили памяти дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-испытателя Амет-Хана Султана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония состоялась на площади Амет-Хана Султана. В мероприятии приняли участие сотрудники крымских органов власти, симферопольской администрации, депутаты горсовета, а также представители духовенства и общественности.

«Участники траурного мероприятия возложили цветы и венки к памятнику Амет-Хана Султана», — говорится в сообщении.

Кроме того, они почтили память Героя минутой молчания.