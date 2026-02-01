В Симферополе почтили память дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана

В воскресенье, 1 февраля, в Симферополе почтили памяти дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-испытателя Амет-Хана Султана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Церемония состоялась на площади Амет-Хана Султана. В мероприятии приняли участие сотрудники крымских органов власти, симферопольской администрации, депутаты горсовета, а также представители духовенства и общественности.
«Участники траурного мероприятия возложили цветы и венки к памятнику Амет-Хана Султана», — говорится в сообщении.
Кроме того, они почтили память Героя минутой молчания.