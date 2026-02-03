Кондратьев сказал, как вычислить место запуска БПЛА после атак городов РФ

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, как вычислить место запуска беспилотников, которыми ВСУ в ночь на 2 февраля атаковали Белгородскую область.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что в городе Старый Оскол при ударе украинского беспилотника по частному дому погибли два человека. Атаке подверглись и другие районы региона. Большинство вражеских БПЛА были сбиты или подавлены силами российских ПВО.
«Если беспилотник самолетного типа уцелел (сохранился фюзеляж и не сдетонировала боевая часть), то после разминирования эксперты могут извлечь данные о точке старта из полетного контроллера. Это работа для профессионалов. Обнаружить точку запуска по радару крайне сложно, так как дрон постоянно меняет траекторию, поэтому работа с контроллером — единственный надежный способ. Если же мы говорим об FPV-дронах, которые управляются в режиме реального времени, то определить точку старта практически невозможно. Даже если такой дрон будет сбит и попадет в руки специалистов, данных о месте запуска в его контроллере не будет», — отметил Кондратьев.
