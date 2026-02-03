Кондратьев сказал, как вычислить место запуска БПЛА после атак городов РФ

«Если беспилотник самолетного типа уцелел (сохранился фюзеляж и не сдетонировала боевая часть), то после разминирования эксперты могут извлечь данные о точке старта из полетного контроллера. Это работа для профессионалов. Обнаружить точку запуска по радару крайне сложно, так как дрон постоянно меняет траекторию, поэтому работа с контроллером — единственный надежный способ. Если же мы говорим об FPV-дронах, которые управляются в режиме реального времени, то определить точку старта практически невозможно. Даже если такой дрон будет сбит и попадет в руки специалистов, данных о месте запуска в его контроллере не будет», — отметил Кондратьев.