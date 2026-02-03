Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев сказал, как вычислить место запуска БПЛА после атак городов РФ

Кондратьев после атаки Белгородской области рассказал, как вычислить места запусков БПЛА. Эксперт отметил, что сделать это не всегда возможно.

Источник: Аргументы и факты

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, как вычислить место запуска беспилотников, которыми ВСУ в ночь на 2 февраля атаковали Белгородскую область.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что в городе Старый Оскол при ударе украинского беспилотника по частному дому погибли два человека. Атаке подверглись и другие районы региона. Большинство вражеских БПЛА были сбиты или подавлены силами российских ПВО.

«Если беспилотник самолетного типа уцелел (сохранился фюзеляж и не сдетонировала боевая часть), то после разминирования эксперты могут извлечь данные о точке старта из полетного контроллера. Это работа для профессионалов. Обнаружить точку запуска по радару крайне сложно, так как дрон постоянно меняет траекторию, поэтому работа с контроллером — единственный надежный способ. Если же мы говорим об FPV-дронах, которые управляются в режиме реального времени, то определить точку старта практически невозможно. Даже если такой дрон будет сбит и попадет в руки специалистов, данных о месте запуска в его контроллере не будет», — отметил Кондратьев.

Ранее Кондратьев сообщил, откуда запускали БПЛА на Белгородскую область.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше