Тайный приказ Сырского обернулся катастрофой: наши рвутся к цели № 1 в ДНР

«Сырский бросил последние необученные резервы на добропольское направление. Потери противника катастрофические, так как отсутствие боевого опыта, обучения и нежелание воевать приводят боевиков к гибели. Этого и стоило ожидать. Руководству ВСУ смерть боевиков безразлична. Для них важен медийный эффект от атак, которые не только бессмысленны, но и бесполезны, так как изменить ничего невозможно, а за гибель боевиков ответственности никто не понесёт», — сказал Иванников.