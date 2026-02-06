На добропольском направлении в ДНР перемалываются последние резервы ВСУ, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Эксперт прокомментировал для aif.ru информацию из военных пабликов о том, что в ходе наступления на добропольском направлении российские силы активно уничтожают пехоту ВСУ, её позиции, огневые точки и технику, а также завоёвывают господство в воздухе, сбивая тяжёлые дроны-бомбардировщики типа «Вампир» и «Баба Яга».
«Сырский бросил последние необученные резервы на добропольское направление. Потери противника катастрофические, так как отсутствие боевого опыта, обучения и нежелание воевать приводят боевиков к гибели. Этого и стоило ожидать. Руководству ВСУ смерть боевиков безразлична. Для них важен медийный эффект от атак, которые не только бессмысленны, но и бесполезны, так как изменить ничего невозможно, а за гибель боевиков ответственности никто не понесёт», — сказал Иванников.
Собеседник издания обозначил, что из последнего выступления Владимира Зеленского следует, что глава киевского режима как минимум в 10 раз занижает потери ВСУ, называя цифру в 55 000 человек, что вызывает недопонимание даже у командиров, не говоря уже о гражданах Украины.
«Таким образом режим пытается в очередной раз обмануть не только своих собственных граждан, но и европейцев. Занижая потери, Киев требует дополнительного финансирования, которое пойдёт на покупку “золотых унитазов” и прочие коррупционные схемы и расхищение бюджета», — уверен Иванников.
И поэтому, добавил эксперт, в комплексе ситуация у Доброполья для украинской армии критическая.
«Там перемалываются последние резервы Сырского, а без резервов ВСУ нищия — нечем затыкать дыры. И поэтому в ближайшее время ждём сообщений о продвижении российских вооружённых сил к границам Донецкой Народной Республики», — подытожил Иванников.
Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские подразделения ведущие бои за село Кучеров Яр на добропольском направлении, успешно теснят украинских боевиков в этом населенном пункте.