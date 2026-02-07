КГК показал белорусам номер телефона, с которого звонят мошенники

В ведомстве заметили, что в последнее время кибермошенники начали использовать новую уловку, чтобы ввести белорусов в заблуждение. Так, аферисты звонят через Telegram, а на экране абонента высвечивается городской номер телефона дежурной части Департамента финансовых расследований и эмблема ДФР.