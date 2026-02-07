Ричмонд
КГК показал белорусам номер телефона, с которого звонят мошенники

КГК предупредил белорусов о новой схеме мошенников.

Источник: Комсомольская правда

КГК показал белорусам номер телефона, с которого звонят мошенники. Подробности рассказали в Комитете государственного контроля.

В ведомстве заметили, что в последнее время кибермошенники начали использовать новую уловку, чтобы ввести белорусов в заблуждение. Так, аферисты звонят через Telegram, а на экране абонента высвечивается городской номер телефона дежурной части Департамента финансовых расследований и эмблема ДФР.

«На самом деле это — обман. Телефонный номер дежурной части ДФР введен как никнейм абонента, а звонок поступает от мошенников», — предупредили в КГК.

КГК предупредил белорусов о новой схеме мошенников. Фото: телеграм-канал КГК Беларуси.

Белорусов просят про указанные звонки сообщать в управление собственной безопасности Комитета госконтроля по телефону 8 017 327 55 88 или же обратиться в милицию.

Ранее милиция предупредила, что мошенники рекламируют получение водительских прав без экзаменов.

Тем временем белорус хотел обменять в банке 20 фунтов стерлингов, но кассир вызвала милицию.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже.

