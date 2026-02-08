87-летний Збруев впервые за долгое время вышел в свет и показал свои «царапки» на бумаге

Как рассказал Збруев, его увлечение рисованием началось под влиянием театра. На рисунках, выполненных фломастерами на листах формата А4, изображены люди и персонажи, встреченные им в жизни. По словам актёра, это не портреты, а скорее эмоциональные отклики и настроения, хотя лица, по его мнению, остаются узнаваемыми.