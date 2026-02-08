Ричмонд
87-летний Збруев впервые за долгое время вышел в свет и показал свои «царапки» на бумаге

Народный артист РСФСР Александр Збруев выпервые за долгое время вышел в свет. Он лично открыл в театре «Ленком» 5 февраля выставку своих живописных и графических работ под названием «ЗБРУЕВ. А4», который скромно называет «царапками» и «картинками».

Источник: Life.ru

Как рассказал Збруев, его увлечение рисованием началось под влиянием театра. На рисунках, выполненных фломастерами на листах формата А4, изображены люди и персонажи, встреченные им в жизни. По словам актёра, это не портреты, а скорее эмоциональные отклики и настроения, хотя лица, по его мнению, остаются узнаваемыми.

«То, что я сейчас рисую, это театр так подействовал на меня», — рассказал нам Александр Збруев.

Первая выставка Збруева ранее прошла в Галерее художников и вызвала неоднозначную реакцию: кто-то сравнивал его работы с проявлением «шизофрении», другие же находили в них черты кубизма и сюрреализма. При этом профессиональные художники приняли артиста в свой круг.

Говоря о мотивах своего творчества, Збруев отмечает, что это для него — эмоциональный выплеск и способ выразить внутреннее состояние. Особую ценность этим рисункам придаёт мысль о будущих поколениях.

«Хочу, чтобы, когда меня не будет, мой внук смотрел на мои рисунки и что-то новое узнавал про своего деда», — делится артист, которому в этом году исполняется 88 лет.

Ранее сообщалось, что 12-летние Анастасия Золина и Лев Тищенко провели экскурсию для Сергея Кириенко и Татьяны Голиковой по выставке «Книга сказок» в Национальном центре «Россия». Юные участники проекта «Школа юного экскурсовода» представили гостям мифы и традиции восьми российских регионов.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

