В Омске испытали «арктическую» модификацию самолета АН-2

В минувшее воскресенье, 8 февраля 2026 года, в Омске прошли испытания модернизированного самолета АН-2, демонстрирующие возможности взлета и приземления в снегу, сообщили в Омском региональном отделении Союза машиностроителей России.
Уточняется, что за модификацию, включающую в себя преобразование шасси, отвечает омское авиаремонтное предприятие «МОТОР», изменения подготовлены для работы АН-2 в условиях работы на севере, в том числе охраны границ на этом участке и организации работы санитарной авиации и так называемого северного завоза.
Напомним, планы модернизации самолетов АН-2 прорабатывались с середины 2010-х годов. В тот период предварительно заявлялось о переоборудовании порядка 800 единиц, в том числе замене двигателя. Во второй половине 2025 года в федеральных СМИ появилась информация о завершении Омским авиаремонтным предприятием «МОТОР» работ, нацеленных на улучшение характеристик самолетов для их применения в непростых условиях русского Севера. В числе модификаций назывались удлинение верхнего крыла и подбор шасси, оптимального для нестандартных условий посадки, тогда же заявлялось о первых испытаниях.
Серийное производство самолетов АН-2 стартовало в конце 1940-х, до 2009 года его выпуском занимало в том числе Омское производственное объединение «Полет».