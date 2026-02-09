В Омске испытали «арктическую» модификацию самолета АН-2

Напомним, планы модернизации самолетов АН-2 прорабатывались с середины 2010-х годов. В тот период предварительно заявлялось о переоборудовании порядка 800 единиц, в том числе замене двигателя. Во второй половине 2025 года в федеральных СМИ появилась информация о завершении Омским авиаремонтным предприятием «МОТОР» работ, нацеленных на улучшение характеристик самолетов для их применения в непростых условиях русского Севера. В числе модификаций назывались удлинение верхнего крыла и подбор шасси, оптимального для нестандартных условий посадки, тогда же заявлялось о первых испытаниях.