Обитель памяти: фотовыставка о хрупкости времени

Старинный дом в Бухаре предстает не как цельный исторический нарратив, а как пространство, наполненное намеками и следами прожитых эпох. Через фотографию авторы исследуют хрупкую связь между прошлым и настоящим, приглашая к медленному созерцанию и внутреннему диалогу.