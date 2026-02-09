Ричмонд
Обитель памяти: фотовыставка о хрупкости времени

В галерее современного искусства Bonum Factum Gallery в Ташкенте открылась фотовыставка «Обитель памяти», представляющая работы известных фотографов Умиды Ахмедовой и Зилолы Саидовой.

Источник: Sputnik.uz

Фотовыставка «Обитель памяти» предлагает зрителю взглянуть на архитектуру и детали прошлого как на визуальные следы времени. Орнаменты, надписи и элементы интерьера утрачивают свое утилитарное значение и превращаются в самостоятельный язык — язык памяти, фрагментов и ускользающих смыслов.

«Память — это не история, рассказанная до конца, а пространство, где прошлое продолжает говорить фрагментами», — делится фотограф Умида Ахмедова.

Старинный дом в Бухаре предстает не как цельный исторический нарратив, а как пространство, наполненное намеками и следами прожитых эпох. Через фотографию авторы исследуют хрупкую связь между прошлым и настоящим, приглашая к медленному созерцанию и внутреннему диалогу.

Выставка обращается к темам нематериального наследия, культурной идентичности и исчезающей истории, создавая атмосферу тишины и вдумчивого наблюдения.

Каждый желающий абсолютно бесплатно может посетить выставку и ознакомиться с работами фотографов.

Выставка проходит в Галерее современного искусства Bonum Factum Gallery в Ташкенте и продлится до 18 февраля.