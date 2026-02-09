Водитель новосибирского автобуса осуждён за гибель пассажирки

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 1 год и 6 месяцев. Гражданские исковые требования родственников погибшей были удовлетворены частично, с виновного взыскано свыше 3 миллионов рублей в качестве компенсации.