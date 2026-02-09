Водитель новосибирского автобуса осуждён за гибель пассажирки

Новосибирский Калининский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летнему водителю автобуса. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Причиной трагедии стал выезд транспортного средства с остановки с незакрытыми дверьми.
По установленным следствием и судом обстоятельствам, инцидент произошёл 4 апреля 2025 года. После плановой остановки на остановке «25 лет Октября» водитель, приняв пассажиров, начал движение, не убедившись в безопасности манёвра. Средние двери салона автобуса в этот момент оставались открытыми.
«В результате чего [водитель] допустил падение 74-летнего пассажира из движущегося автобуса с последующим переездом правой верхней конечности потерпевшей», — говорится в сообщении прокуратуры. Пенсионерка получила тяжкий вред здоровью и скончалась в медицинском учреждении в тот же день.
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 1 год и 6 месяцев. Гражданские исковые требования родственников погибшей были удовлетворены частично, с виновного взыскано свыше 3 миллионов рублей в качестве компенсации.