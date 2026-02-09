Сваха Карасева рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»

— Насторожиться стоит, если знакомая из интернета предлагает провести первое свидание не в сетевом заведении, а в «очень уютном кафе для своих». Прежде чем пускаться во все тяжкие, стоит «пробить» его в поисковике. Может оказаться, что об этом заведении нет никакой информации на картах или отзывы о нем не очень хорошие, — подчеркнула специалист.