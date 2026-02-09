Сваха Карасева рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»

Если девушка при планировании свидания говорит, что сама подыщет ресторан, и настаивает на этом, возможно, единственной целью встречи является развод мужчины на деньги. Поэтому перед свиданием нужно почитать отзывы о выбранном женщиной заведении. Об этом рассказала профессиональная сваха Галина Карасева.
— Насторожиться стоит, если знакомая из интернета предлагает провести первое свидание не в сетевом заведении, а в «очень уютном кафе для своих». Прежде чем пускаться во все тяжкие, стоит «пробить» его в поисковике. Может оказаться, что об этом заведении нет никакой информации на картах или отзывы о нем не очень хорошие, — подчеркнула специалист.
Кроме того, Карасева порекомендовала следить за поведением девушки на свидании — если с первых минут разговора она поднимает тему денег в любом контексте, мужчине, скорее всего, придется раскошелиться, передает News.ru.
Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова отметила, что для организации романтичного свидания дома ко Дню святого Валентина нужно заранее покупать продукты с длительным сроком годности, такие как шоколад, мороженое мясо и рыбу, чтобы успеть до окончания скидок и избежать толп покупателей накануне праздника.
