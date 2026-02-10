На Украине выставили на продажу конфискованный у должника пень

Ранее в Санкт-Петербурге на продажу через аукцион выставили историческую усадьбу благотворителя Ивана Хрущёва, расположенную в Петергофе. Постройка включает два здания, возведённые во второй половине XIX века по проекту архитектора Михаила Андерсина. Комплекс является объектом культурного наследия, что подтверждается документацией к предстоящим торгам. В послевоенное советское время в помещениях усадьбы работали магазины и предприятия бытового обслуживания, а также располагались жилые квартиры.