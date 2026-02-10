На Украине выставили на продажу конфискованный у должника пень

Стартовая цена лота составляет всего 90 гривен (примерно 160 рублей). При этом для организации продажи потребовались значительные административные усилия. Специалистам пришлось выезжать на место для изъятия пня, затем привлекать эксперта для его оценки и оформления всей необходимой документации.
Ранее в Санкт-Петербурге на продажу через аукцион выставили историческую усадьбу благотворителя Ивана Хрущёва, расположенную в Петергофе. Постройка включает два здания, возведённые во второй половине XIX века по проекту архитектора Михаила Андерсина. Комплекс является объектом культурного наследия, что подтверждается документацией к предстоящим торгам. В послевоенное советское время в помещениях усадьбы работали магазины и предприятия бытового обслуживания, а также располагались жилые квартиры.
