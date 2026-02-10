Ричмонд
В Москве ожидаются облачная погода и до 10 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 40% 764 мм рт. ст. -1°
Источник: Reuters

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, гололедица и температура до минус 10 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 10 до минус 8 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 18 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 13 до минус 8 градусов, местами небольшой снег. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 21 градус.