Нырнуть в рыбный порт: Дарькин возвращается в совет директоров

Бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин и его дочь претендуют на места в совете директоров рыбного порта, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Сергей Дарькин и его дочь Анна Хмарук вошли в список кандидатов в новый совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Данные сведения опубликованы на специализированных ресурсах раскрытия информации.

На ближайшем собрании совета директоров должен быть избран новый состав, в который сейчас входит девять человек. Также отметим, что собрание должно было состояться 9 февраля, однако на данном этапе о его итогах ничего неизвестно.

Текущий состав был избран по итогам 2024 года и исполняет свои обязанности почти два года. Среди руководителей — советник генерального директора компании «Геотэкс» Валерий Мартынов, экс-вице-губернатор Приморья Владимир Балан, еще один бывший вице-губернатор Сергей Передий, глава ООО «Геотэкс» и АО «Дальинвестгрупп» Савелий Пономаренко, глава ООО «Автомобильный терминал “Первомайский” и ряда других компаний Николай Костюков, индивидуальный предприниматель, директор ООО “МС девелопмент” Максим Кравченко, генеральный директор и совладелец ООО “СДК Менеджмент” Вячеслав Смирнов и главный акционер компании Александр Евдокимов.

Кроме того, дочь Дарькина Анна Хмарук также входит в совет директоров, и попытается избраться снова. Отметим также, что помимо Дарькина, есть еще несколько новых претендентов на место в совете. Это бизнесмены Виталий Шершень, Евгений Балуев и Ирина Щербинина.

С 30 января новым руководителем порта избран Хачатур Мартиросян, в карьере которого есть должность начальника экономической безопасности порта. Примечательно, что гендиректор Мартиросян в состав совета директоров не входит.

В прошлом году Сергей Дарькин был исключен из состава совета директоров по итогам годового собрания акционеров. Очевидно, он намерен вернуть влияние в одном из ключевых предприятий Владивостока. Ранее вероятная конкуренция между его «кланом» и командой Евдокимова отмечалась в ряде приморских СМИ. Сообщалось также о планах по покупке портом доли Сергея Дарькина в уставном капитале ООО «Геотэкс».

Александр Евдокимов также является генеральным директором ООО «Торговый дом ФИЛИ». Согласно ЕГРЮЛ, данное ООО на паритетных началах контролируют Ольга Кравченко и Ирина Герасименко.