Медальный финиш: велогонщики из Узбекистана отличились на чемпионате Азии

Также в групповой гонке среди женщин Нафосат Козиева стала обладательницей серебряной медали. В соревновании на дистанции 109,2 км спортсменка финишировала второй. Следует отметить, что еще одна представительница Узбекистана Янина Кускова показала четвертый результат.