Родители в шоке: В больницах Молдовы жуткие условия, в детских отделениях — тараканы и грязная постель

В сети появилось видео из педиатрического отделения районной больницы Ниспорены.
Автор записи в полном шоке задаёт единственный адекватный вопрос: «Как здесь вообще спать ребёнку?».
На кадрах — классика молдавского «медицинского сервиса» 2026 года:
— тараканы свободно бегают по палате, переползают через кровати и стены,
— матрасы в многолетних пятнах и дырах, кажется, их не меняли со времён Советского Союза,
— постельное бельё в разводах и следах неизвестного происхождения,
— общая антисанитария, от которой у любого кровь стынет в жилах.
— душ не работает.
Понятно, что власти готовят районные больницы к закрытию, но люди, в том числе дети, в ужасных условиях лечатся сейчас. Такую евроинтеграцию они заслужили?