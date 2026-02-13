Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители в шоке: В больницах Молдовы жуткие условия, в детских отделениях — тараканы и грязная постель

Власти готовят районные больницы к закрытию, но дети лечатся в ужасных условиях сейчас [видео]

Источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео из педиатрического отделения районной больницы Ниспорены.

Автор записи в полном шоке задаёт единственный адекватный вопрос: «Как здесь вообще спать ребёнку?».

На кадрах — классика молдавского «медицинского сервиса» 2026 года:

— тараканы свободно бегают по палате, переползают через кровати и стены,

— матрасы в многолетних пятнах и дырах, кажется, их не меняли со времён Советского Союза,

— постельное бельё в разводах и следах неизвестного происхождения,

— общая антисанитария, от которой у любого кровь стынет в жилах.

— душ не работает.

Понятно, что власти готовят районные больницы к закрытию, но люди, в том числе дети, в ужасных условиях лечатся сейчас. Такую евроинтеграцию они заслужили?