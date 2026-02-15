Самые дорогие ювелирные изделия в Беларуси стоят 45 — 70 тысяч рублей

Художник ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО “Кристалл” — управляющая компания холдинга “Кристалл-холдинг” Елена Иванцова рассказала телеканалу СТВ, сколько стоят одни из самых дорогих ювелирных изделий в Беларуси.
Так, за последний период Иванцова вспомнила браслет из белого золота весом около 17 грамм с натуральными сапфирами и бриллиантами. Такое изделие стоило 45 тысяч белорусских рублей.
А прямо сейчас продается подвеска с формой огранки бриллианта, которая называется «груша».
«В обсыпке с мелкими бриллиантами. Общий вес в каратах — где-то около трех. И стоимость изделия составляет 70 тысяч белорусских рублей», — говорит специалист.
Однако куда чаще цены на белорусскую ювелирку — от 1000 до 1500 рублей.
